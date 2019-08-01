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اقتصاد

تراجع أرباح "شل" 25% خلال الربع الثانى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم - وكالات
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انخفضت أرباح "رويال داتش شل" بنسبة 25% فى الربع الثانى من العام الجاري بعكس توقعات المحللين، بفعل تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعى المسال.

وكشفت نتائج أعمال شركة الطاقة الهولندية، الخميس، عن أنها سجلت تراجعًا في صافي الأرباح التي تعتمد على التكلفة الحالية للمعروضات وتستثني عناصر محددة في الربع الثاني من 2019 بنحو 25 بالمائة إلى 3.59 مليار دولار، مقابل مستوى 4.81 مليار دولار في فترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن الأرباح ستُسجل 4.93 مليار دولار.

وبررت الشركة تراجع الأرباح بهبوط أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال، وضعف هوامش المصافي.

وفيما زادت التدفقات النقدية إلى 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو الماضى، مقابل 9.5 مليار دولار في العام الماضي.

وعلى صعيد مستويات الإنتاج، فزاد إنتاج "شل" من النفط المكافئ بنحو 4 بالمائة على أساس سنوي عند 2.65 مليون برميل يوميًا.

وهبط سهم "شل" بنحو 4.6%.
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