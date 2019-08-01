اعتمد وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى حركة تنقلات رؤساء المحاكم الابتدائية.



والتي شملت ترشيح وزير العدل تجديد ندب وندب 44 من المستشارين على درجة رؤساء استئناف للعمل في رئاسة المحاكم الابتدائية لمدة سنة.



وجاءت قائمة الترشيحات وفقا لخطاب صادر من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي -والمعروضة على «المجلس الأعلى» للنظر فيها واعتمادها، كالآتي:-



المستشار منصور حامد عبد المجيد صقر محكمة شبين الكوم، المستشار نجاتي حبيب غبرايال أبو الخير محكمة الإسماعيلية، المستشار مصطفى علي محمد شرف الدين محكمة المنصورة الاقتصادية، المستشار عبد الحميد همام محمد محكمة القاهرة الجديدة، المستشار إيهاب محمد عبد الفتاح أبو بكر محكمة قنا، المستشار عبد العزيز محمد فاروق مراد محكمة القاهرة الاقتصادية، المستشار سعد سعد على السعدني محكمة كفر الشيخ، المستشار أسامة إبراهيم محمود عبد الرحيم محكمة أسوان.



كما تضمنت الترشيحات المستشار الدكتور حسن السيد حسن علي محكمة الإسماعيلة الاقتصادية، المستشار عبد الرحمن مرزوق محمد مرزوق محكمة بني سويف، المستشار عبد العظيم السيد السيد حسب النبي محكمة الإسكندرية الاقتصادية، المستشار محمود السيد سليمان عبد الله محكمة بني سويف-أسيوط- وقنا الاقتصادية.



والمستشار حامد محمد حامد سرحان محكمة الزقازيق، المستشار مدحت حلمي مصطفى غراب محكمة السويس، المستشار صبري عبد الفتاح محمد البنا محكمة بنها، المستشار عبد الله أحمد محمد الخولي محكمة طنطا، المستشار ربيع قاسم أحمد ربيع محكمة جنوب القاهرة، المستشار أيمن محمود أحمد أحمد هدهد محكمة الأقصر، المستشار محمد قاسم محمد حسانين، محكمة 6 أكتوبر.



والمستشار أيمن عبد الرزاق عطية إسماعيل محكمة الجيزة، المستشار عبد المنعم جمال الدين عبد الحميد محمد السيوي محكمة دمنهور، المستشار محمد بنداري البنداري الجيار محكمة بورسعيد، المستشار فرج إبراهيم محمد صالح محكمة سوهاج، المستشار مجدي عبد الرحيم محمود الأبياري محكمة إيتاي البارود، المستشار خالد عبد العزيز محمد الظاهر المشتهري محكمة المحلة الكبرى، المستشار وليد محمد حامد محمد عبد الله محكمة الفيوم.



والمستشار إبراهيم السيد إسماعيل حراز محكمة المنصورة، المستشار محمد محمد سعد قمره محكمة غرب الإسكندرية، المستشار صلاح الدين أبو الفتوح إبراهيم الوزة محكمة هيها، المستشار أشرف على محمود عقيل محكمة المنيا، المستشار حمدي فاروق عبد الحفيظ قشيري محكمة الوادي الجديد، المستشار عبد الرحمن سيد حافظ عبد الرحمن محكمة مرسى مطروح، المستشار أسامة أحمد حلمي علام محكمة شمال القاهرة، المستشار أسامة محمود عنبر أحمد عنبر محكمة البحر الأحمر، المستشار محمد أمين محمد المشد محكمة شرق الإسكندرية، المستشار محمد جمعة محمد على محكمة دمياط.



والمستشار عبيد رشدي سيد عبيد محكمة جنوب سيناء، المستشار محسن دردير على عمر محكمة شبرا الخيمة، المستشار أسامة أحمد السمان محمد محكمة أسيوط، المستشارة حسناء شعبان عبد الله محكمة طنطا الاقتصادية، المستشار ياسر محمود حسين عبد الله صالح محكمة حلوان، المستشار أحمد عوني عبد الفتاح الأغا محكمة دكرنس، المستشار محمد منير محمد عبد الفهيم محكمة شمال سيناء، المستشار الحسيني أحمد عطية حسين محكمة منفلوط.



وأشار مصدر قضائي إلى أنه تم مراعاة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة المعايير المتعارف عليها في القضاء.



وأوضح المصدر أن مجلس القضاء الأعلى سيفتح باب التظلمات على الجزء الأول من الحركة القضائية بعد صدورها لمدة أيام، ليبدأ بعدها عمليات الفحص.



وتتضمن الحركة القضائية للعام 2019 - 2020، ثلاثة أجزاء، ويضم مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية، تنقلات رؤساء الاستئناف، ونواب رؤساء الاستئناف، وأيضا رئيس محكمة ( أ ) بدرجة مستشار وتنقلاتهم لمحاكم الاستئناف، وهو الجزء الذي تم إرساله للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والتي تعكف حاليا على مراجعته تمهيدا لعرضه على المجلس في جلساته المقبلة.