غدًا.. الجزائر تشارك في أعمال اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي

يشارك وفد من المجلس الشعبي الوطني الجزائري "الغرفة الثانية بالبرلمان" في أعمال اللجان الدائمة على مستوى البرلمان الإفريقي، التي تنعقد في الفترة الممتدة من 2 إلى 10 أغسطس الجاري بجنوب إفريقيا.



وقال بيان للمجلس إن الوفد المشارك يضم رئيس كتلة المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني، والنائب جمال بوراس، بصفتهما عضوين دائمين بالبرلمان الإفريقي.



من جانبها، تشارك نائب رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الإفريقي، أميرة سليم، في أعمال ذات اللجنة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 من الشهر الجاري بالقاهرة.



كما سيشارك الوفد نفسه في مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية المزمع عقده يومي 6 و7 من الشهر الجاري بجنوب إفريقيا.