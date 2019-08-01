مصادرة 211 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمنيا

شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مراكز المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر؛ تنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطني.



قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ضبطت خلال عدد من الحملات 211 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية، منها 185 كجم لحوم بمركز أبوقرقاص، و26 كجم لحوم بمركز بني مزار؛ مشيرًا إلى أنه تمت مصادرة كل المضبوطات، وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.



وأكد مدير الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري، حرصًا على الصالح العام.