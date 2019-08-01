سعد سمير أبرز المستبعدين من قائمة الأهلى الإفريقية

كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي للأهلي، النقاب عن المستبعدين من قائمة الاهلي الإفريقية في بطولة دوري أبطال إفريقيا القادمة.



كان الجهاز الفني للنادي الاهلي اعلن،منذ قليل، عن القائمة الإفريقية، التى أدرج بها اللاعبين الجدد والمنضمين حديثًا للشياطين الحمر مجدي قفشة، محمود متولي، وأليو ديانج.



و استبعد لاسارتي المدير الفني للنادي من قائمة الأهلي الإفريقية، كلًا من، سعد سمير، باسم علي، أحمد علاء، محمد نجيب، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، هشام محمد، إسلام محارب، محمد شريف ومؤمن زكريا.



