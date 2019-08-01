"التحرير الصحفي الإلكتروني" ورشة تدريبية بقصور الثقافة

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، ورشة تدربيبة بعنوان "التحرير الصحفي الإلكتروني"، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 أغسطس الجاري، بقاعة سعد الدين وهبة بديوان عام الهيئة.



وتهدف الورشة إلى تدريب فريق العمل المشرف على المواقع الإلكترونية وإدارة النشر الإلكتروني على الصياغة الصحفية وتحرير الأخبار بشكل لائق بمواقع الهيئة ورفع كفاءة الصياغة الخبرية لما ينشر عبر مواقع الهيئة الإلكترونية.