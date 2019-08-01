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الثقافة

"تأميم قناة السويس" على مائدة ثقافة المنوفية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع المنوفية، حيث عقد بيت ثقافة أشمون محاضرة بعنوان "تأميم قناة السويس" ألقاها محمد المخزنجى، تناول في حديثه أهمية قناة السويس كشريان مائي عالمي، وإعلان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أن شركة قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية ومدى أهميتها اقتصاديا، فهى تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.

ونظم قصر ثقافة شبين الكوم، حفلا للموسيقى العربية، تضمن مجموعة مميزة من أجمل أغاني التراث القديم بدار المسنين، كما قدمت المكتبة العامة بشبين الكوم، عرض فيديو بروجكتور بعنوان "القناة" بمقر مؤسسة البنين بشبين الكوم احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس، بجانب تنفيذ بيت ثقافة تلا مسرح عرائس للطفل بعنوان "الإجازة الصيفية" أداره تميم حجازى، وتناول مميزات وسمات فصل الصيف، ثم تناول بالعرض مظاهر استمتاع الأطفال بفصل الصيف، واختتم قصر ثقافة ميت أبوالكوم فعاليات ورشة تحسين الخط العربى تحت إشراف محمد مصطفى الدكة مدرس أول لغة عربية، حيث تم توزيع شهادات تقدير على أفضل المشتركين.
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