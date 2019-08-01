تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين بكفر الشيخ

سلم محافظ كفر الشيخ، الخميس، 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، وإنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع.



ودعا المحافظ في بيان اليوم، أصحاب عقود التقنين بالمحافظة، إلى المبادرة لاستكمال الإجراءات التي تسهلها المحافظة ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، مشيرًا إلى أن باب التقنين لن يستمر مفتوحًا طويلًا.



وأوضح أنه تم تسهيل الإجراءات بصورة كبيرة، حيث في البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة على 3 دفعات، لكن تم إزالة هذا الشرط تمامًا واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال إجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات.