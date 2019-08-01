النيابة تستمع لأقوال صاحب العقار المنهار في حدائق القبة

استمعت نيابة حدائق القبة لأقوال صاحب العقار الذي انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الذي أكد أنه فوجئ بانهياره جزئيا، حيث أكد أن الانهيار وقع بسبب أعمال حفر في عقار مجاور.



تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي في عقار سكني بشارع خليل إبراهيم بمنطقة دير الملاك في حدائق القبة.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم إسعاف 4 منهم، وتم نقل الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.