طوارئ في إندونيسيا جراء حرائق الغابات

أعلنت 6 مقاطعات إندونيسية، اليوم الخميس، حالة الطوارئ ونشر آلاف الجنود في إطار جهود مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح البلاد.



وقال المتحدث باسم وكالة الحد من آثار الكوارث آجوس ويبوو، في تصريح أوردته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، إنه تم نشر 6 آلاف فرد لإطفاء الحرائق المنتشرة في 30 ألف هكتار بـ6 مقاطعات، يقطنها أكثر من 23 مليون شخص.



وتابع المتحدث أنه تم تفعيل إجراءات الإطفاء إلى الحدود القصوى عبر استخدام الإطفاء الجوي لمواجهة الحرائق التي تشتد وتيرتها سنويا، وتتسبب في كوارث صحية بأنحاء جنوب آسيا.