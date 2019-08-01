"البناء والأخشاب" تتعاون مع الاتحاد الصناعي الأثيوبي في التنظيم النقابي

وقعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بروتوكول تعاون، مع الاتحاد الصناعي الأثيوبي للبناء والأخشاب والمعادن والأسمنت والمهن الأخرى، برئاسة "زيجي هيلاسيلاسي"، وذلك لتحقيق الإطار المناسب لعلاقات التعاون في المستقبل على كافة الأنشطة النقابية والعمالية.



واتفق الجانبان على الدعم المشترك في إطار الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب BWI، وكذلك التضامن في الأعمال النقابية التي بدأها كلا الطرفين في مصر وأثيوبيا.



وبمقتضى بروتوكول التعاون، تم الاتفاق بين الجانبين على تبادل الخبرات والمعلومات المشتركة، وتنظيم الأنشطة المهنية والنقابية مثل الدورات الدراسية والندوات وورش العمل، وكذلك تبادل الزيارات بين أعضاء المنظمتين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بواقع وفد سنويًا لكل جانب ووفد تثقيفي دراسي سنويًا لكل جانب.



وتم الاتفاق بموجب بروتوكول التعاون على دراسة إمكانية إنشاء اتحاد لنقابات البناء والأخشاب في دول حوض النيل.