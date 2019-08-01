الاتحاد المغربى يمهل "كاف" 24 ساعة لحسم الأزمة

تعقد اللجنة القانونية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اجتماعًا عاجلًا في الأيام القليلة القادمة المقبلة، من أجل حسم أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي فيما يعرف بفضيحة رادس.



من جانبه أكد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه ستتم مراسلة اللجنة القانونية لـ"كاف" لإبلاغها بضرورة عقد اجتماع للحسم في ملف مباراة إياب نهائى "العصبة"، مردفًا أنه سيتم إرسال كل الوثائق ودفوعات الطرفين المغربي والتونسي الخاصة بالملف لأعضاء اللجنة، مع منحهم مهلة 24 ساعة لتدارس كل التفاصيل قبل الاجتماع لإعلان القرار النهائي.



وواصل لقجع فى تصريحاته لصحيفة "هسبريس": "سأتحدث بلسان الوداديين وسأقول إنني متفائل، لكن واقعيًا، لا يمكن التنبؤ بموقف اللجنة التي سيصدر الحكم، خاصةً أن أعضاءها ما زالوا لم يتوصلوا حتى بمراسلة للاجتماع ولا بتفاصيل الملف".