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حوادث

الإفراج عن 513 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:27 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 128 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو؛ بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو 1952 وعيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 385 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (3512019) بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة يوليو، وعيد الأضحى المبارك، وحرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
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