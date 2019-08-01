للمرة الأولى بجامعة القاهرة.. نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي

تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا - مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة- جامعة القاهرة، للمرة الأولى نموذج محاكاة البرلمان الإفريقي- Pan African Parlament Simulation Model في دورته الأولى تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.



وتعد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة أحد آليات تعميق المعرفة بالشئون الأفريقية، والقيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالقارة الأفريقية، وتوثيقها ونشرها، وتكوين الباحثين والمتخصصين علميًا في شئونها، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.



ونشأت الكلية في البداية كمعهد عام 1947 في عهد الملك فاروق الأول باسم معهد الدراسات السودانيّة، وكان يتبع كلية الآداب مباشرة بجامعة القاهرة، ولم يكن يضم سوى قسمي التاريخ والجغرافيا فقط، أصبح المعهد مُستقلاُ عن كلية الآداب عام 1950 وتابعًا للجامعة مُباشرة تحت اسم معهد الدراسات الأفريقية.



وبموجب القرار الجمهوري من الرئيس محمد أنور السادات عام 1970؛ أصبح اسمه معهد البحوث والدراسات الأفريقية.



وبهذا القرار أصبح يضم أربعة أقسام جديدة: قسم النظم السياسية والاقتصادية وقسم الأنثروبولوجيا وقسم اللغات الأفريقية وقسم الموارد الطبيعية، وذلك بجانب قسمي الجغرافيا والتاريخ، ثم تحول المعهد في السنوات الأخيرة إلي كلية الدراسات الأفريقية العليا.