الخميس 01 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

روسيا تتوعد "أمريكا": سننشر صواريخ بالقرب منكم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حذرت روسيا الولايات المتحدة من نشر صواريخها في أوروبا، وذلك قبل وقت قصير من انتهاء العمل بمعاهدة القوات النووية المتوسطة INF، التي تحظر صواريخ أرض جو النووية متوسطة المدى.

وأكدت الخارجية الروسية أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على نشر هذه الصواريخ التي تحظرها المعاهدة، فإن روسيا تحتفظ بحق نشر صواريخها بالقرب من الولايات المتحدة، على غرار ما فعلت أمريكا.

وفي تصريح لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الخميس، قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مشيرا لذلك: "جميع الخيارات مطروحة".

ويرى خبراء عسكريون في روسيا أن موسكو ربما نشرت مثل هذه الصواريخ في فنزويلا وكوبا، على سبيل المثال، في حالة نفذت تهديدها.

وذكَّر ريابكوف بأن روسيا ألزمت نفسها من جانب واحد بتجميد نشر هذه الصواريخ، منتقدا عدم تعاطي الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، ناتو، مع اقتراح تجميد العمل بمقتضيات فسخ المعاهدة.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي، ريابكوف، على ضرورة أن تأخذ المفاوضات بهذا الشأن القوة الهجومية النووية لبريطانيا وفرنسا، في الاعتبار.

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا، من بدء تسلح نووي غير منضبط، في حالة انتهاء العمل بآخر معاهدة كبيرة للحد من التسلح.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إيقافها لمدة عام.. الأديرة تبدأ قبول طلاب الرهبنة الجدد

منذ يوم

بدو التجمع الخامس يكشفون سر انتشار الثعابين القاتلة (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

السجن المؤبد لـ"سائق" متهم بهتك عرض مقدمة برامج

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة مقترحة للممتنعين عمدًا عن تسليم الميراث للورثة

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل مشروع قانون الحكومة لـ"الإدارة المحلية"

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

ستوديو

مخرج فيلم حياة كريمة: مساعدة القرى الأكثر فقرًا كانت جارية أثناء التصوير

الفيلم الإماراتى "فلفل أبيض" ينطلق فى دبى بحضور دانا الحلبى

أحمد فلوكس بعد انفاصله عن هنا شيحة: خلصنا من الإعلام دخلنا على الطاقة

العسيلى يحيى حفلًا كبيرًا بنادى الشمس خامس أيام عيد الأضحى

رياضة

الاتحاد المغربى يمهل "كاف" 24 ساعة لحسم الأزمة

رسميًا.. بايرن ميونيخ يقدم عرضًا لضم ساني

أستون فيلا يتعاقد مع الصفقة 11 في الميركاتو الصيفي

ألمانيا تجدد عقدها مع "سوبرت رادار" لحماية المباريات

الرئيس نيوز

إسلام الغزولي: توصيات مؤتمر الشباب تعكس الاهتمام بمحدودي الدخل ودعم الاستثمار

"أنا عايزكم جنب مني".. الرئيس السيسي يوجه رسالة للشباب

التضامن: تفويج 1200 حاج إلى السعودية.. ووصول 10 آلاف حتى الآن

"يورونيوز" تسلط الضوء على فتح متحف المركبات الخديوية للجمهور

منوعات

موديل شهيرة تحطم لامبورجيني.. تعرف على السبب

"نعومي كامبل" تتعرض لموقف عنصرى فى فرنسا

أبوظبي تُتيح تأجير الـ"سكوتر"

إعادة فتح حساب "تويتر" للسفارة الروسية

كشكول

الأزهر يشكر "السيسي" لسرعة الانتهاء من كوبري مشاة الجامعة

هدوء بمقار تظلمات الثانوية العامة مع بداية أغسطس

تنسيق الجامعات 2019.. فتح باب التحويلات منتصف الأسبوع المقبل

" سلام"عميداً بـ"لغة عربية المنوفية" لفترة ثانية

إسلام سياسي

الخارجية الأمريكية توضح أسباب العقوبات الجديدة على وزير الخارجية الإيراني

كاتب سعودي يكشف العلاقة بين الإخوان والكيان الصهيوني

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية للاستخبارات الأمريكية

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية وتصفهم بالحمير


زيت وسكر

مساعد نائب رئيس “المجتمعات العمرانية” يزور مدينة المنيا الجديدة

رئيس جهاز الشروق: برنامج تدريبي لرفع كفاءة ومهارات العاملين

“التموين” تُصدر قرارًا بشأن إصدار البطاقات الذكية للزوجة “المهجورة”

10 نصائح لتخفيض استهلاك الثلاجة للكهرباء

مقالات الرأي
صفوت البياضي
رحلة البحث عن راحة البال
جلال حمام
حتى يستعيد التعليم الفنى وجاهته الاجتماعية
أحمد بهاء الدين شعبان
قنطرة الذى كفر«2»
مؤمن المحمدي
كورة كورة.. عمرك سألت نفسك عن السر؟
المزيد

الثقافة

تعليم أساسيات الخياطة في "ثقافة الأنفوشي"

"برواز" على مسرح مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

"الزجاج المعشق مطعم بفن الموزاييك".. ورشة عمل بالمتحف المصري

اليوم.. انطلاق مبادرة نموذج محاكاة التراث العالمى للإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك