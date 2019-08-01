روسيا تتوعد "أمريكا": سننشر صواريخ بالقرب منكم

حذرت روسيا الولايات المتحدة من نشر صواريخها في أوروبا، وذلك قبل وقت قصير من انتهاء العمل بمعاهدة القوات النووية المتوسطة INF، التي تحظر صواريخ أرض جو النووية متوسطة المدى.



وأكدت الخارجية الروسية أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على نشر هذه الصواريخ التي تحظرها المعاهدة، فإن روسيا تحتفظ بحق نشر صواريخها بالقرب من الولايات المتحدة، على غرار ما فعلت أمريكا.



وفي تصريح لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الخميس، قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مشيرا لذلك: "جميع الخيارات مطروحة".



ويرى خبراء عسكريون في روسيا أن موسكو ربما نشرت مثل هذه الصواريخ في فنزويلا وكوبا، على سبيل المثال، في حالة نفذت تهديدها.



وذكَّر ريابكوف بأن روسيا ألزمت نفسها من جانب واحد بتجميد نشر هذه الصواريخ، منتقدا عدم تعاطي الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، ناتو، مع اقتراح تجميد العمل بمقتضيات فسخ المعاهدة.



وشدد نائب وزير الخارجية الروسي، ريابكوف، على ضرورة أن تأخذ المفاوضات بهذا الشأن القوة الهجومية النووية لبريطانيا وفرنسا، في الاعتبار.



وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا، من بدء تسلح نووي غير منضبط، في حالة انتهاء العمل بآخر معاهدة كبيرة للحد من التسلح.