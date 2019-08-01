رسميًا.. بايرن ميونيخ يقدم عرضًا لضم ساني

بدء نادي بايرن ميونيخ الألماني، رسميا تقديم عرضا إلى نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي للتعاقد مع جناحه ليروي ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت العديد من التقارير قد ربطت ساني بالانتقال إلى الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن الأخير لم يسبق له أن قدم عرضا رسميا للحصول على خدمات اللاعب.



وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن نادي بايرن ميونيخ قدم بالفعل عرضا رسميا إلى النادي الإنجليزي واللاعب الألماني للحصول على خدماته في الصيف الحالي.



يأتي ذلك بعد ساعات من إجبار كارل هاينز رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونيخ، لمدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، على الاعتذار لنادي مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، بسبب تصريحاته عن اللاعب.



وكان كوفاتش قد أكد أنه واثق بقدرة بايرن ميونيخ على حسم التعاقد مع الجناح الألماني في الصيف الحالي، رغم أن حسن صالح حمديتش، المدير الرياضي، أكد أن المفاوضات لم تبدأ سوى قبل أسبوع وحيد.



وابتعد ساني عن التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر سيتي في معظم مباريات الموسم الماضي، في ظل اعتماد جوارديولا على الإنجليزي رحيم سترلينج والبرتغالي برناردو سيلفا بشكل أساسي.



يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه نادي بايرن ميونيخ عن ضم لاعب جديد في مركز الجناح بعد اعتزال الهولندي آريين روبن ورحيل الفرنسي فرانك ريبيري عن صفوف الفريق.



وشارك صاحب الـ23 عاما في 47 مباراة بمختلف البطولات منذ بداية الموسم الماضي، ونجح خلالها في تسجيل 16 هدفا وصناعة 18 أخرى.