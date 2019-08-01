"مصر للطيران" تودّع 40 ألف حاج.. وتسيّر 35 رحلة اليوم وغدًا

تواصل مصر للطيران تسيير رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث نقلت الشركة بنهاية رحلات أمس أكثر من 40 ألف حاج، من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والأفراد والترانزيت، وحجاج دولتي مالي وفلسطين، على متن 200 رحلة جوية.



وتسيّر الشركة، اليوم الخميس، 19 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4100 حاج، بواقع 11 رحلة إلى جدة لنقل 2250 حاجًا و9 رحلات جوية الى المدينة المنورة لنقل 1850 حاجًا، من حجاج ترانزيت أبوجا وكانو وباريس ولاجوس ولندن، وقرعة القليوبية وأسيوط ودمياط وكفرالشيخ وبنى سويف، وتضامن القاهرة والقليوبية والإسكندرية، وبنك ناصر، والمركزية، والمؤسسة، ووزارة الخارجية، وشركات سياحة، وحج أفراد، بخلاف رحلات العمل.



كما تسيّر الشركة، غدًا الجمعة، 16 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل 3700 حاج، بواقع 7 رحلات إلى جدة لنقل 1500 حاج، و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2200 حاج، من حجاج تضامن قنا وسوهاج والأقصر، وقرعة مجلس النواب، وتنازلات، وترانزيت هونج كونج وتورنتو ونيويورك، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة، بخلاف رحلات العمل.