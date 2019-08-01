تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بحرق كنيسة كفرحكيم

أجلت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفرحكيم" بكرداسة، لجلسة 10 سبتمبر المقبل؛ لعدم حضور المتهمين من محبسهم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.