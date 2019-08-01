الأوروبى يعرب عن أسفة لفرض واشنطن عقوبات على ظريف إيران

علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتجميد ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة.



وعبر الاتحاد الأوروبى، عن "أسفة" لقرار واشنطن فرض عقوبات على ظريف، مؤكدًا أنه سيواصل العمل معه.



من جانبه، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية بـ"التصرف الصبيانى".



ونقل التليفزيون الرسمى عن روحانى قوله في بث مباشر: "يعودون إلى السلوك الصبياني.. يرددون كل يوم: نريد التحدث.. دون شروط مسبقة.. ثم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية".