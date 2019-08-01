والدة هديل ماجد: ربنا استجاب لدعاء ابنتي بمقابلة الرئيس (فيديو)

قالت المخرجة منال خورشيد، والدة هديل ماجد، إن ابنتها لها ظروف خاصة ولكن تعاملت معها بشكل طبيعي، وكأنها لا تعاني من أي مشاكل وعند التحاقها بالمدرسة عانت كثيرًا، بسبب الكتابة والقراءة.



وأضافت خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن هديل تفوقت على نفسها ونجحت بالمدرسة بالتصميم والإرادة وحصلت على ليسانس الآداب، مؤكدا أن هديل كانت مشكلتها في ضعف البصر وكانت تذاكر بعين واحدة، وحازت حب كبير من أساتذتها في المدرسة والجامعة.



وأكدت إن هديل كانت تتمنى وتدعو الله دائمًا أن تقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا حقق لها أمنيتها واستجاب لدعائها، مضيفة أنها كانت في غاية السعادة أثناء تواجد هديل على المنصة وتسارعت دقات قلبها، قائلة: "الرئيس السيسي فاجئني لما قالها أنا اللي نفسي أسمع صوتك"، موضحة أن تعبها زال عند نجاح ابنتها هديل وتحقيقها لأمنيتها، التي طالما حلمت بها، موجهة الشكر للدكتورة سهير عبد القادر رئيسة مؤسسة أولادنا على مابذلته من جهد.



وأوضحت إنها لم تتوقع رد فعل الرئيس تجاه هديل وصعوده لها على المنصة، مؤكدة أنها انهمرت في البكاء من الفرحة، مضيفة أنها يكفيها صعود الرئيس لهديل على المسرح، قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أب حنون وعطوف، وربنا كرم هديل بلقاء الرئيس".



وأشادت خورشيد في مداخلتها مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، بجهود الرئيس في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وحرصه الدائم على تطويرهم والعناية بهم.