أستون فيلا يتعاقد مع الصفقة 11 في الميركاتو الصيفي

نجح فريق أستون فيلا الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز، صباح اليوم الخميس، في التعاقد مع توم هيتون حارس مرمى بيرنلي.



ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن فيلا دفع حوالي ثمانية ملايين جنيه إسترليني (9.69 مليون دولار) لضم الحارس البالغ عمره 33 عاما، والذي خاض 22 مباراة مع بيرنلي في كل المسابقات الموسم الماضي.



وقال دين سميث مدرب فيلا لموقع النادي "أنا سعيد أن توم سينضم لأستون فيلا".



وأضاف "إنه يؤدي بشكل رائع مع بيرنلي في السنوات الأخيرة وخبرته ومعرفته بالدوري الإنجليزي الممتاز ستدعمنا هذا الموسم".



وبدأ هيتون مسيرته في أكاديمية مانشستر يونايتد، لكنه لم يلعب مع الفريق الأول، وانضم إلى بيرنلي في 2013، وخاض 96 مباراة في الدوري الممتاز.



وبات هيتون الصفقة رقم 11 لأستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.