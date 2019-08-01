اليمن: تحركات إرهابيّ الحوثي تؤكد تورطهم مع إيرانية

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اليوم الخميس، أن الاستهداف المتزامن من قبل ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن عدن يؤكد التنسيق والتكامل برعاية إيرانية واضحة.



وكانت أعداد حصيلة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على عرض عسكري بمعسكر الجلاء في مدينة "البريقة" بالعاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" ارتفعت إلى 40 قتيلا، بينهم قائد قوات الدعم والإسناد.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس، أن هناك انتشارا عسكريا مكثفا بشوارع المدينة عقب الهجوم الإرهابي الحوثي.



وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.