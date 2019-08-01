نابولي يحاول خطف زاها من أرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي نابولي الإيطالي يحاول خطف ويلفريد زاها، جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي من الأرسنال لتدعيم صفوفه حلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نابولي يستعد لتقديم عرض للحصول على خدمات الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، خاصة بعد نجاح أرسنال الإنجليزي في الحصول على خدمات الإيفواري الآخر نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي الذي حاول النادي الإيطالي ضمه في أكثر من مناسبة.



وأشارت التقارير إلى أن صفقة زاها ستكلف نابولي 60 مليون يورو بعدما رفض كريستال بالاس كل العروض المقدمة من أرسنال وإيفرتون للتعاقد مع اللاعب.



وأضافت الصحيفة أن كريستال بالاس لديه الرغبة في الاستغناء عن زاها لو تلقى العرض المالي المناسب، بعيدا عن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ما يعزز من فرص نابولي.



وشارك ويلفريد زاها الموسم المنتهي في 34 مباراة سجل 10 وصنع 10 مثلها في جميع المسابقات.



وخاض زاها 11 مباراة دولية بقميص منتخب كوت ديفوار سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.



وسبق للجناح الإيفواري ارتداء قمصان أندية مانشستر يونايتد وكارديف سيتي قبل الانتقال بشكل نهائي عام 2015 لكريستال بالاس.