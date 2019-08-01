مانشستر سيتى يقترب من مدافع يوفنتوس

يدرس مانشستر سيتي، التعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، لمساندة الإنجليزي كايل ووكر، لا سيما في ظل الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيل البرازيلي دانيلو عن صفوف الفريق.



وقالت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، إن نادي مانشستر سيتي استغل وجود فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، في العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض معه حول التعاقد مع كانسيلو.



باراتيسي سافر إلى لندن من أجل التفاوض مع مانشستر يونايتد على الصفقة التبادلية التي تقضي بانتقال البلجيكي روميلو لوكاكو إلى "البيانكونيري" مقابل رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا إلى "الشياطين الحمر".



واستغل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي غريمه مانشستر يونايتد لإنهاء صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



والتقى مسئولون من نادي مانشستر سيتي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس؛ للتعرف على موقفه من انتقال الظهير البرتغالي إلى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل.



واتفق الطرفان على إتمام الصفقة دون أن يكون البرازيلي دانيلو داخلا فيها، دون الاتفاق على التفاصيل بالمادية.



ومن المتوقع أن يوافق نادي يوفنتوس على انتقال كانسيلو إلى مانشستر سيتي، في مقابل مادي تتراوح قيمته بين 50 و55 مليون يورو.



وكان يوفنتوس راغبا في التعاقد مع دانيلو في إطار صفقة تبادلية مع كانسيلو، غير أن إدارة النادي الإنجليزي كانت تفضل إتمام الصفقة بشكل مستقل.



يُذكر أن كانسيلو شارك مع يوفنتوس في 34 مباراة منذ بداية الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد، بينما نجح في صناعة 5 أهداف أخرى.