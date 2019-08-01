الاتحاد الأوروبى يعرب عن أسفه من قرار واشنطن بفرض عقوبات على إيران

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.



فيما أكد الآتحاد الأوروبي، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، على مواصلة التعامل مع الأمر والوصول إلى حل.



وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تشمل تجميد أي أصول وأموال ربما يملكها في الولايات المتحدة نفسها، أو تلك التي تخضع لسيطرة كيانات وأفراد أمريكيين.



وحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معاقبة ظريف دوليًا، بالحد من تحركاته خارج إيران.



ونقلت وكالة رويتر، عن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، أن هذه العقوبات على ظريف بسبب أنه يساعد في أجندة إيران المتهورة، وفى الوقت نفسه أكد أن ظريف لا يعتبر نقطة اتصال رئيسية لمحادثات نووية محتملة مع إيران.



من جهته، رد الرئيس الايراني حسن روحاني، أمس الخميس، على العقوبات الأمريكية التى فرضتها على ظريف، أنه سلوك صبياني.

