ضبط 695 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط 695 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل أحد المحلان التجارية بالساحل.



تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، ومقيم بمحافظة الجيزة)، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 480 جوان، 125 فلتر هواء، زيت، 90 قطعة حشو فلتر، بإجمالى عدد 695 قطعة غيار سيارات، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.