"فاو": تراجع أسعار الأغذية العالمية

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في يوليو للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعها على مدى خمسة أشهر متتالية، متأثرة بانخفاض أسعار بعض الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.



وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.9 نقطة الشهر الماضي من قراءة معدلة بالخفض بلغت 172.7 نقطة في يونيو.



كانت القراءة السابقة لشهر يونيو تبلغ 173 نقطة، ولم تحدث "فاو" توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي، اليوم الخميس.



ومن المقرر الإعلان عن التقديرات التالية في الخامس من سبتمبر.