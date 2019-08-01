أستون فيلا يجدد دماء مرماه

أعلن نادي أستون فيلا، العائد إلى دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في إنجلترا، الخميس، تعاقده مع حارس مرمى بيرنلي توم هيتون.



ولم يكشف استون فيلا عن قيمة الصفقة التي قدرتها بعض التقارير الصحفية بثمانية ملايين جنيه استرليني.



وبدأ هيتون (33 عاما) مسيرته في صفوف مانشستر يونايتد قبل الانتقال الى بريستول سيتي ومنه الى بيرنلي عام 2013، حيث خاض في صفوف الأخير 200 مباراة.



ورحب مدرب أستون فيلا، دين سميث، بالوافد الجديد بقوله: "أنا سعيد للغاية لأن توم قرر الانضمام إلى أستون فيلا".



في المقابل، أكد هيتون أنه يتطلع قدما للدفاع عن ألوان استون فيلا، لا سيما أن "معظم اللاعبين الجدد هم من الشباب المتعطشين ويتمتعون بقوة جسدية كبيرة.. إنها لحظات مثيرة بالفعل في استون فيلا، وأنا سعيد كوني جزءا منها".