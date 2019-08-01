دراسة: النساء يشغلن مناصب إدارية عليا بالشركات الألمانية

أظهرت دراسة نشرها المستشارون والمراجعون بمؤسسة "إي. واي" في فرانكفورت، اليوم الخميس، أن هناك عددا أكبر من النساء، من أي وقت مضى، يشغلن المناصب الادارية العليا في الشركات الألمانية المدرجة، وذلك رغم استمرار هيمنة الرجال على الوظائف في تلك الشركات.



وكانت هناك 61 امرأة تشغل أعلى المناصب الإدارية في 160 شركة مدرجة على مؤشرات "داكس" و"إم داكس" و"إس داكس" في بورصة فرانكفورت.



ويمثل هذا العدد نسبة 8.7 بالمئة فقط، بالمقارنة مع وجود 640 رجلا.



وتوصلت "إي. واي" في الاول من يوليو الماضي، إلى عدم وجود نساء على الاطلاق في المناصب الادارية العليا بشركتين.



ويقول ماركوس هاينن من مؤسسة "إي. واي": "إذا استمر عدد النساء التنفيذيات في الارتفاع بوتيرة بطيئة كما حدث خلال النصف الأول من العام الجاري، فسوف تشغل النساء ثلث المناصب التنفيذية قبل عام 2048".