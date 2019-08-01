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عالم

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 1200 طفل فى النزاعات المسلحة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 1200 طفل قتلوا وأصيبوا نتيجة النزاعات المسلحة خلال عام 2018، مما يشكل أعلى رقم تسجله الدراسات المسحية التي تجريها المنظمة.

وأضاف التقرير الأممي السنوي، حسبما ذكرت شبكة (إن إتش كيه) اليابانية، اليوم الخميس، أن أكثر من 7 آلاف طفل حول العالم جندوا وأرسلوا إلى جبهة النزاعات، مشيرًا إلى أن الصومال ونيجيريا وسوريا سجلت أعلى النسب.

ولفت التقرير إلى أنه تم تسجيل حالات عديدة من الاعتداءات الجنسية بحق الفتيان والفتيات، موضحًا انهيار عدد كبير من مبانى المدارس خلال النزاعات المسلحة، خاصة في مالي حيث ما زالت هناك 827 مدرسة مغلقة منذ العام الماضي، الأمر الذي نتج عنه حرمان نحو 240 ألف طفل من التعليم.

يذكر أن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كان قد حث كل أطراف النزاع- في بيان رسمي- على الكف عن شن هجمات مباشرة تستهدف المدنيين والأطفال.
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