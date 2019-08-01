الخميس 01 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الرئيس الإيرانى: العقوبات الأمريكية "تصرف صبيانى"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف "تصرف صبيانى" ونابع من الخوف.

وفرضت واشنطن عقوبات على ظريف، أمس الأربعاء، تجمد أي ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة، لكن الوزير قال إن ليس لديه شيء هناك.

ونقل التليفزيون الرسمي عن روحاني قوله في بث مباشر "يعودون إلى السلوك الصبيانى... يرددون كل يوم: نريد التحدث.. دون شروط مسبقة.. ثم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015، وكثف العقوبات للضغط على الاقتصاد الإيرانث.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية بعد هجمات على ناقلات في الخليج تلقي واشنطن باللوم فيها على طهران، التي نفت الاتهام، وبعد إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية.

وقال روحاني: "بلد يعتقد أنه قوي، وأنه قوة عالمية عظمى خائف من مقابلات وزير خارجيتنا"، في إشارة على ما يبدو إلى مقابلات عديدة أجرتها وسائل إعلام أمريكية مع ظريف خلال زيارته لنيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وأضاف روحاني: "أعمدة البيت الأبيض بنيت لتهتز بكلمات ومنطق رجل واسع الاطلاع ومتفان".

وعاش ظريف في الولايات المتحدة منذ أن كان عمره 17 عامًا عندما كان طالبًا يدرس العلاقات الدولية في سان فرانسيسكو ودنفر، ثم لاحقا كدبلوماسي بالأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان مبعوث إيران من 2002 إلى 2007.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

أول تحرك من "المهن التمثيلية" ردًا على شائعة وفاة عادل إمام

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل مشروع قانون الحكومة لـ"الإدارة المحلية"

منذ يوم

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

منذ يوم

بالصور.. معمر إندونيسى عمره 130 عامًا يؤدى مناسك الحج

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة مقترحة للممتنعين عمدًا عن تسليم الميراث للورثة

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل مشروع قانون الحكومة لـ"الإدارة المحلية"

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

ستوديو

مخرج فيلم حياة كريمة: مساعدة القرى الأكثر فقرًا كانت جارية أثناء التصوير

الفيلم الإماراتى "فلفل أبيض" ينطلق فى دبى بحضور دانا الحلبى

أحمد فلوكس بعد انفاصله عن هنا شيحة: خلصنا من الإعلام دخلنا على الطاقة

العسيلى يحيى حفلًا كبيرًا بنادى الشمس خامس أيام عيد الأضحى

رياضة

الاتحاد المغربى يمهل "كاف" 24 ساعة لحسم الأزمة

رسميًا.. بايرن ميونيخ يقدم عرضًا لضم ساني

أستون فيلا يتعاقد مع الصفقة 11 في الميركاتو الصيفي

ألمانيا تجدد عقدها مع "سوبرت رادار" لحماية المباريات

الرئيس نيوز

إسلام الغزولي: توصيات مؤتمر الشباب تعكس الاهتمام بمحدودي الدخل ودعم الاستثمار

"أنا عايزكم جنب مني".. الرئيس السيسي يوجه رسالة للشباب

التضامن: تفويج 1200 حاج إلى السعودية.. ووصول 10 آلاف حتى الآن

"يورونيوز" تسلط الضوء على فتح متحف المركبات الخديوية للجمهور

منوعات

موديل شهيرة تحطم لامبورجيني.. تعرف على السبب

"نعومي كامبل" تتعرض لموقف عنصرى فى فرنسا

أبوظبي تُتيح تأجير الـ"سكوتر"

إعادة فتح حساب "تويتر" للسفارة الروسية

كشكول

الأزهر يشكر "السيسي" لسرعة الانتهاء من كوبري مشاة الجامعة

هدوء بمقار تظلمات الثانوية العامة مع بداية أغسطس

تنسيق الجامعات 2019.. فتح باب التحويلات منتصف الأسبوع المقبل

" سلام"عميداً بـ"لغة عربية المنوفية" لفترة ثانية

إسلام سياسي

الخارجية الأمريكية توضح أسباب العقوبات الجديدة على وزير الخارجية الإيراني

كاتب سعودي يكشف العلاقة بين الإخوان والكيان الصهيوني

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية للاستخبارات الأمريكية

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية وتصفهم بالحمير


زيت وسكر

مساعد نائب رئيس “المجتمعات العمرانية” يزور مدينة المنيا الجديدة

رئيس جهاز الشروق: برنامج تدريبي لرفع كفاءة ومهارات العاملين

“التموين” تُصدر قرارًا بشأن إصدار البطاقات الذكية للزوجة “المهجورة”

10 نصائح لتخفيض استهلاك الثلاجة للكهرباء

مقالات الرأي
صفوت البياضي
رحلة البحث عن راحة البال
جلال حمام
حتى يستعيد التعليم الفنى وجاهته الاجتماعية
أحمد بهاء الدين شعبان
قنطرة الذى كفر«2»
مؤمن المحمدي
كورة كورة.. عمرك سألت نفسك عن السر؟
المزيد

الثقافة

تعليم أساسيات الخياطة في "ثقافة الأنفوشي"

"برواز" على مسرح مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

"الزجاج المعشق مطعم بفن الموزاييك".. ورشة عمل بالمتحف المصري

اليوم.. انطلاق مبادرة نموذج محاكاة التراث العالمى للإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك