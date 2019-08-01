الرئيس الإيرانى: العقوبات الأمريكية "تصرف صبيانى"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف "تصرف صبيانى" ونابع من الخوف.



وفرضت واشنطن عقوبات على ظريف، أمس الأربعاء، تجمد أي ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة، لكن الوزير قال إن ليس لديه شيء هناك.



ونقل التليفزيون الرسمي عن روحاني قوله في بث مباشر "يعودون إلى السلوك الصبيانى... يرددون كل يوم: نريد التحدث.. دون شروط مسبقة.. ثم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية".



وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015، وكثف العقوبات للضغط على الاقتصاد الإيرانث.



وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية بعد هجمات على ناقلات في الخليج تلقي واشنطن باللوم فيها على طهران، التي نفت الاتهام، وبعد إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية.



وقال روحاني: "بلد يعتقد أنه قوي، وأنه قوة عالمية عظمى خائف من مقابلات وزير خارجيتنا"، في إشارة على ما يبدو إلى مقابلات عديدة أجرتها وسائل إعلام أمريكية مع ظريف خلال زيارته لنيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة الشهر الماضي.



وأضاف روحاني: "أعمدة البيت الأبيض بنيت لتهتز بكلمات ومنطق رجل واسع الاطلاع ومتفان".



وعاش ظريف في الولايات المتحدة منذ أن كان عمره 17 عامًا عندما كان طالبًا يدرس العلاقات الدولية في سان فرانسيسكو ودنفر، ثم لاحقا كدبلوماسي بالأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان مبعوث إيران من 2002 إلى 2007.