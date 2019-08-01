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حوادث

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:59 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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قرر قطاع مصلحة السجون السماح بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون وترسيخًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء السجون، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الرسمية.
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