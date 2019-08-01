أميتاب باتشان يعاني من أطرافه الصناعية في "جولابو سيتانو"

يواصل الفنان الهندي أميتاب باتشان، تصوير فيلمه الهندي الجديد "جولابو سيتانو"، وهو الفيلم الذي يظهر فيه أميتاب باتشان بشخصية جديدة كرجل عجوز لديه أطراف صناعية.



وقال المخرج الهندي شوجيت سيركار، وفق لتقرير صحيفة مومباي ميرور، أن تصوير الفيلم بالنسبة لباتشان عمل شاق وصعب، حيث يستغرق تركيب الأطراف الصناعية يوميًا أكثر من ساعتين.



ونقل تقرير في صحيفة مومباي ميرور عن المخرج قوله: إنه تم التخطيط لإطلاق النار للفيلم في الصيف، مضيفًا أن الأطراف الصناعية الثقيلة تؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح للممثل الهندي، خاصة بالنسبة للوجه.



ومن المقرر إطلاق الفيلم الهندي الجديد في 24 أبريل من العام المقبل، والفيلم من تأليف جوهي شاتورفيدي، الذي كتب في وقت سابق بيكو لسيركار، وتدور أحداث الفيلم في ولاية أوتار بردايش وجزء من الفولكور.