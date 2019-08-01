الزمالك يقيد مصطفى فتحى وكهربا بالقائمة الإفريقية

أنهى الجهاز الفني لنادي الزمالك إجراءات تشكيل اللاعبين في القائمة الإفريقية، والتي تم تسجيلها بالأمس استعدادًا للمشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة المقبلة.



ومن المقرر أن يفتتح الزمالك مشواره الإفريقي من خلال مواجهة ديكيداها إف سي بطل الصومال في العاشر والرابع العشرين من أغسطس الحالي.



ووفقًا لتصريحات خاصة، كشف مصدر بنادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء قررت ضم محمود عبدالمنعم "كهربا" ضمن القائمة الإفريقية.



جاء ذلك رغم الأزمة في الفترة الماضية بين كهربا وإدارة نادي الزمالك، الأمر الذي جعل اللاعب يرحل للدوري البرتغالي من خلال الانتقال لفريق ديسبروتيفو دي أفيس، على أن يلعب ببطاقة دولية مؤقتة.



كما شهدت قائمة النادي الأبيض تواجد مصطفى فتحي العائد من إصابته، في المقابل، لم يتواجد القادم مؤخرًا محمد أوناجم، لاعب الفريق الوداد البيضاوي السابق، في القائمة، بسبب قيده في القائمة الإفريقية رفقة فريقه المغربي.



وكشف المصدر أن إدارة الزمالك احتفظت بحقها في قيد اللاعب إفريقيًا في حالة رفع اسمه من قائمة الوداد.