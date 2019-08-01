ضبط 35 سائقًا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.



أسفرت الحملات - خلال الـ24ساعة الماضية - عن ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.