الخميس 01 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

تنسيق مصرى عراقى بشأن تفعيل اللجنة المشتركة للبلدين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:55 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
طباعة
التقى السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الأمين العام لمجلس الوزراء المصري عاطف عبدالفتاح، بحضور مدير المراسم لرئاسة الوزراء السيد أبوالفضل عباس، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

وبحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين،وتحقيق آفاق التعاون المشترك على كل الصُعد وضرورة تفعيل آليات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة التي من المؤمل عقدها قريبًا، فضلًا عن عقد الاجتماع الرباعي الذي سيضم وزراء التجارة والنقل والبترول في بغداد بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وأكد السفير الدليمي خلال اللقاء على ضرورة تبادل الزيارات وإثرائها بين البلدين الشقيقين وتقديم التسهيلات اللازمة فيما يخص إصدار تأشيرات الدخول إلى الأراضي المصرية، ومنح الإقامات للوافدين العراقيين من شريحة الطلبة بُغية إكمال دراستهم دون معوقات.

ومن جانبه أكد عبدالفتاح على أهمية العلاقات التي تربط البلدين وضرورة تفعيل أوجه التعاون على كل المستويات، مشيرًا الى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية على ضرورة تقديم التسهيلات للعراقيين الوافدين في المطارات وفي منح الإقامات أيضًا، وأكد على ضرورة عقد اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة في شهر سبتمبر المقبل.

وفي نهاية اللقاء حمَّل الأمين العام لمجلس الوزراء المصري تحياته إلى نظيره العراقي حميد نعيم الغزّي، مُتمنيًا لحكومة وشعب العراق المزيد من التقدم والازدهار، ومؤكدًا حرص حكومة وشعب مصر على الوقوف مع العراق الشقيق في كل المواقف الداعمة لوحدته وأمنه واستقراره.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

منذ يوم

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

منذ حوالي 17 ساعة

السجن المؤبد لـ"سائق" متهم بهتك عرض مقدمة برامج

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة مقترحة للممتنعين عمدًا عن تسليم الميراث للورثة

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

"نبيل" يرشح 3 مدربين وطنيين لقيادة منتخب الفراعنة

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

ستوديو

منة شلبى عشيقة أحمد حلمى فى "خيال مآتة"

هنادى تحتفل بعيد ميلادها وتستعد لطرح "أنواع الوجع" (صور)

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة ووصولها للمعدل الطبيعى للصيف

هشام يكن: الكفاءة يجب أن تكون معيار اختيار مدرب المنتخب القادم (فيديو)

رياضة

جعل الحلم حقيقة.. رسالة وائل جمعة لـ "محمد صلاح"

فيليكس: هذه الأهداف مجرد بداية فقط

مبلغ ضخم من مان يونايتد لضم هاريماجواير

الاتحاد الإسبانى يبدأ النظام الجديد لكأس الملك

الرئيس نيوز

اجتماع مصري صيني لبحث التعاون في الشؤون الأفريقية

الأعلى في 20 عاما.. لماذا ارتفعت مؤشرات الفقر في مصر؟ (تحليل)

"مفيش زي مصر" .. حملة سياحية جديدة لوزارة الهجرة

السودان: انهاء خدمة 7 عناصر من "الدعم السريع" لمحاكمتهم في "مجزرة الأبيض"

منوعات

موديل شهيرة تحطم لامبورجيني.. تعرف على السبب

"نعومي كامبل" تتعرض لموقف عنصرى فى فرنسا

أبوظبي تُتيح تأجير الـ"سكوتر"

إعادة فتح حساب "تويتر" للسفارة الروسية

كشكول

إضافة حافز الجودة للأساتذة بجامعة كفر الشيخ

مد باب القبول بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حتى ٨ أغسطس

تواصل اختبار الطلاب المتقدمين لمدرسة" العبور للتكنولوجيا التطبيقية"

بدء التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية بالأقصر

إسلام سياسي

كاتب سعودي يكشف العلاقة بين الإخوان والكيان الصهيوني

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية للاستخبارات الأمريكية

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية وتصفهم بالحمير

منشق يكشف اسرار حملات الإخوان لتشويه الراحل رفعت السعيد


زيت وسكر

“التضامن” تُعلن عن موعد بدء صرف معاشات أغسطس

“التخطيط”: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة منذ مارس الماضي

إلغاء بلاغ تغيب مصري ونقل كفالته ينهي أزمته وأسرته بالسعودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1 أغسطس 2019

مقالات الرأي
صفوت البياضي
رحلة البحث عن راحة البال
جلال حمام
حتى يستعيد التعليم الفنى وجاهته الاجتماعية
أحمد بهاء الدين شعبان
قنطرة الذى كفر«2»
مؤمن المحمدي
كورة كورة.. عمرك سألت نفسك عن السر؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. انطلاق مبادرة نموذج محاكاة التراث العالمى للإسكندرية

غدًا.. نسمة محجوب فى حفل غنائى بأوبرا دمنهور

غدًا.. "الحضرة" تحتفى بموسم الحج فى عيدها الرابع بالأوبرا

مؤسسة شمس تصدر "الأهازيج الشعبية في الخليج"

صفحتنا ع الفيس بوك