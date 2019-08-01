تنسيق مصرى عراقى بشأن تفعيل اللجنة المشتركة للبلدين

التقى السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الأمين العام لمجلس الوزراء المصري عاطف عبدالفتاح، بحضور مدير المراسم لرئاسة الوزراء السيد أبوالفضل عباس، وذلك بمقر مجلس الوزراء.



وبحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين،وتحقيق آفاق التعاون المشترك على كل الصُعد وضرورة تفعيل آليات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة التي من المؤمل عقدها قريبًا، فضلًا عن عقد الاجتماع الرباعي الذي سيضم وزراء التجارة والنقل والبترول في بغداد بنهاية شهر أغسطس الجاري.



وأكد السفير الدليمي خلال اللقاء على ضرورة تبادل الزيارات وإثرائها بين البلدين الشقيقين وتقديم التسهيلات اللازمة فيما يخص إصدار تأشيرات الدخول إلى الأراضي المصرية، ومنح الإقامات للوافدين العراقيين من شريحة الطلبة بُغية إكمال دراستهم دون معوقات.



ومن جانبه أكد عبدالفتاح على أهمية العلاقات التي تربط البلدين وضرورة تفعيل أوجه التعاون على كل المستويات، مشيرًا الى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية على ضرورة تقديم التسهيلات للعراقيين الوافدين في المطارات وفي منح الإقامات أيضًا، وأكد على ضرورة عقد اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة في شهر سبتمبر المقبل.



وفي نهاية اللقاء حمَّل الأمين العام لمجلس الوزراء المصري تحياته إلى نظيره العراقي حميد نعيم الغزّي، مُتمنيًا لحكومة وشعب العراق المزيد من التقدم والازدهار، ومؤكدًا حرص حكومة وشعب مصر على الوقوف مع العراق الشقيق في كل المواقف الداعمة لوحدته وأمنه واستقراره.

