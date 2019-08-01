مسئولون إسرائيليون: ترامب يروج لـ"صفقة القرن" من أجل "نوبل"

قال مسئولون إسرائيليون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم الترويج لـ"صفقة القرن" بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، من أجل الحصول على جائزة نوبل للسلام.



وأوضح المسئولون الإسرائيليون، اليوم الخميس، أن ترامب أصبح غير راضٍ عن محاولات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، المستمرة لتأجيل طرح الخطة الأمريكية، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



والتقى نتنياهو، بجاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، وتباحثا حول خطة السلام التي تعدها واشنطن، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".



ونفى مسئول في البيت الأبيض، أن ترامب، يخطط لعقد قمة مع قادة الدول العربية في كامب ديفيد، بشأن خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".