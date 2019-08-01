فيليكس: هذه الأهداف مجرد بداية فقط

عبر جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد عن سعادته بتسجيل هدفين في المباريات الأخيرة، بالإضافة إلى تأقلمه سريعا مع الروخيبلانكوس على الرغم من صغر سنه.



وفاز أتلتيكو على نجوم الدوري الأمريكي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب "إكسبلوريا ستاديوم" في أورلاندو، ليكمل تقديم عروضه الجيدة بعد النتيجة الثقيلة أمام ريال مدريد بسباعية مقابل 3 أهداف.



وتحدث فيليكس عن عودته لهز الشباك، قائلًا: "يعجبني إحراز هدف، وسجلت هدفين في المباراتين الآخرتين، وهذا يسعدني للغاية".



وعن تجربته للمشاركة في هذه المباراة أمام نجوم الدوري الأمريكي، أضاف اللاعب، قائلًا: "مباراة جيدة، وأنا سعيد باللعب أمام هؤلاء النجوم الذين كنت أشاهدهم من قبل على شاشات التلفاز".



ورد جواو على مسألة تأقلمه مع الفريق، قائلًا: "أقدم أسلوبي وكرتي، والتأقلم يعتمد على اللاعبين، ولكن أنا تأقلمت بشكل جيد".