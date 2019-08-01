النيابة تعاين موقع انهيار عقار بحدائق القبة

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة الجزئية، لمعاينة موقع انهيار عقار أسفر عن إصابة 3 أشخاص، لبيان أسباب الواقعة.



وأصيب 3 أشخاص إثر انهيار العقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة وتم نقلهم للمستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانهيار عقار قديم مكون 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر في الأرواح، وشكلت محافظ القاهرة لجنة هندسية من الحي لمعاينة العقارات المجاورة، للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة.