روحانى معلقًًا على العقوبات الأمريكية: "صبيانية"

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحانى، أن العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن على وزير خارجية البلاد، محمد جواد ظريف، "صبيانية" وتشكل عائقًا أمام الدبلوماسية.



جاءت تصريحات روحاني، اليوم الخميس، عقب إعلان إدارة ترامب فرض عقوبات مالية على ظريف كجزء من حملة الضغط المتصاعدة ضد طهران.



وجاء الإجراء غير المعتاد للغاية المتمثل في معاقبة كبار الدبلوماسيين في دولة أخرى، بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.



وحسب ما نقلت رويترز، فإن روحاني قال إن الولايات المتحدة "بدأت تفعل أشياء صبيانية".



وأضاف أن المسئولين الأمريكيين "يدعون أنهم يريدون التفاوض مع إيران، دون أي شروط مسبقة. ثم فرضوا عقوبات على ظريف".