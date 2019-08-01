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حوادث

حبس صاحب سوبر ماركت نصب على لاعب كرة قدم شهير في الإسكندرية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:40 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، الخميس، حبس صاحب محل سوبر ماركت، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على 5 ملايين جنيه من لاعب كرة قدم شهير وآخرين، مقابل توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية والمقاولات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ مقدم من "ا. ف"، لاعب كرة قدم شهير بأحد أندية الإسكندرية وأخرين، بتعرضهم للنصب من أحد الأشخاص يدعى "ر. م"، 47 سنة، صاحب محل سوبر ماركت، واستيلائه على مبالغ مالية قدرت بملايين الجنيهات.

توصلت تحريات ضباط البحث الجنائي إلى صحة الواقعة، وبالفحص تبين أن المتهم هارب من تنفيذ حكم حبس في قضية تبديد، وأنه مارس سلوك إجرامي في مجال تلقي الأموال من المواطنين لتوظيفها لهم مقابل الحصول على فائدة شهرية قدرها 4%، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988.

وكشفت التحريات، أن المتهم يمتلك سوبر ماركت شهير بمنطقة المنتزه ويتخذه ساترًا في ممارسة نشاطه الإجرامي وإيهام ضحاياه بجدية نشاطه التجاري.

وتبين من التحقيقات أن المتهم بث الثقة في نفوس المجني عليهم بالتوقيع على إيصالات أمانة لهم بالمبالغ التي تلقاها منهم والتي بلغ إجماليها 5 ملايين جنيه من أصحاب البلاغ، وعدم جدية المتهم ونصبه على المجني عليهم بعدم سداده الفائدة المتفق عليها، كما رفض رد أصول المبالغ المالية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل كمين للمتهم وألقي القبض عليه بمكان اختباءه بمنطقة المنتزه، وبمواجهة اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيقات.
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