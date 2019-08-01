افتتاح 5 مراكز تموينية متطورة في بورسعيد

افتتح محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، 5 مراكز تموينية متطورة ببورسعيد.



وتضمنت المراكز الخمس: المجمع التمويني بمنطقة الـ5000 بحي الزهور، ومركز الخدمات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة بحي المناخ، ومركز الخدمات التموينية لحي الضواحي والجنوب بمنطقة المروة، ومركز لخدمة حي العرب، والشرق لكبار السن.



أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تم تجهيز المراكز بأحدث أجهزة الحاسب الآلي ونداء العميل وصالة لاستقبال المواطنين ومزودة بكاميرات، فضلا عن الاستعانة بشباب الخدمة العامة من خريجي الكليات الذين تم تأهليهم للعمل بالمنظومة مقابل حافز مادي بواقع 750 جنيها، تمنحها لهم الوزارة حتى يشعر المواطن بتقديم الخدمات التموينية في أسرع وقت.