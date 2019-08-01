ضبط 103 بطاقات تموينية داخل مطحن غلال بالاقصر

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أنه تمت مواصلة الحملات اليومية لضبط الأسواق والمخالفات بمختلف المجالات، وذلك على مدار الـ3 أيام الماضية، بناء على تعليمات وزارة التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لخدمة المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.



وأضاف وكيل تموين الأقصر أن الحملات أسفرت عن ضبط 103 بطاقات تموينية داخل مطحن غلال ومعها ماكينة صرف دقيق بلدى، وضبط 2500 باكو بسكويت وشيكولاتة منتهية الصلاحية و22 زجاجة زيت طعام و11 كيلو مكرونة و21 علبة كيك و10 علب عصير و300 كيلو أرز جميعها منتهية الصلاحية.



كما تم تحرير 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و7 محاضر تراخيص، و4 محاضر تصرف في 44 شيكارة دقيق بالمخابز البلدية، و5 محاضر غلق مستودعات، و7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و4 محاضر غلق تجار تموين، و25 مخالفة للمخابز البلدية مواصفات ونقص وزن وعدم نظافة.