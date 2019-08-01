الكشف على 450 حالة خلال القافلة الطبية الشاملة بحى الجمرك

نظم حي الجمرك، برئاسة المهندسة سحر شعبان، بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، قافلة طبية متكاملة مجانًا للمواطنين، بمركز طب أسرة الجمرك، بدءًا من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019م ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019م، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمدينة الإسكندرية.



ولقد استقبل المركز ما يقرب من 450 حالة خلال الخمسة أيام الأولى، وتشمل القافلة التخصصات الآتية؛ أطفال وأمراض نساء وباطنة وعظام وجلدية، بالإضافة إلى عيادة متخصصة للكشف المبكر عن أورام الثدي، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية المستمرة حاليًا بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات بنطاق الحي.



كما تضمنت القافلة توفير العلاج لكل التخصصات الطبية الموجودة بالمجان للمرضى، وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات المتخصصة للعلاج، تأتي الحملة بالتنسيق بين إدارات اللجان والمجالس والتنمية المحلية ووحدة التدخل السريع بالحي.