السيطرة على حريق شقة سكنية فى البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمدينة كوم حمادة، دون وقوع إصابات بشرية.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المقدم حمدى حميدة، نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز.



على الفور انتقل الرائد صلاح الكفراوي، رئيس وحدة الدفاع المدني، بمركز كوم حمادة، وتمت السيطرة على الحريق بالشقة ملك "سعد. ع. ح"، بالدور الثالث، وتبين أن سبب الحريق ماسًا كهربائيًا، فتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.