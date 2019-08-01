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مصر

"البعثة الطبية للحج": 98% نسبة رضاء الحجاج عن الخدمة الطبية بالعيادات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:32 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الخميس، 15269 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 12408 حالات مرضية بمكة المكرمة، و2861 حالة في المدينة المنورة، لافتًا إلى دخول 31 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 11 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 20 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ17 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 41 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يوميًا " صباحا ومساء" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، حيث قام أمس بتنظيم 68 ندوة توعوية، وإجراء 103 زيارات لغرف الحجاج لرفع وعيهم الصحي، استفاد منها 2489 حاجًا مصريًا.

وفى السياق ذاته قام الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى، المشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، مساء أمس الأربعاء، بجولة تفقدية على العيادات لمتابعة سير العمل، حيث استمرت الجولة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد" قنديل" أنه تم خلال المرور مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكل العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، والتأكد من وجودهم بمحل عملهم، مشيدًا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، مؤكدا توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، موضحًا أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار " قنديل" إلي أن نسبة رضاء المترددين على العيادات وصلت إلي 98%، وذلك من خلال نموذج استطلاع الرأي والذي يتم توزيعه لأول مرة هذا العام على كل العيادات يوميا "صباحًا ومساءً"، بهدف الوصول إلى رضاء الحجاج عن الخدمة الطبية المقدمة، وتحسين وتطوير الخدمة الصحية لهم.
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