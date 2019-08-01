مبلغ ضخم من مان يونايتد لضم هاريماجواير

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تستعد لتقديم عرض ضخم لليستر سيتي، من أجل التعاقد مع المدافع هاري ماجواير، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.



ويعتبر هاري ماجواير 26 عامًا، أحد أهم أهداف فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، من أجل تعزيز خط الدفاع الذي يعاني منه الشياطين الحمر منذ فترة طويلة.



وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ليستر سيتي لا ترغب في بيع نجمها هاري ماجواير، لكن ستفكر في بيعه بحال وصول عرض مناسب.



وأكملت الشبكة بأن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضًا بمبلغ 80 مليون إسترليني من أجل الحصول علي خدمات هاري ماجواير.



وسينتظر مسؤولو مانشستر يونايتد رد إدارة ليستر سيتي على هذا العرض الذي لن يتكرر مرة أخرى، وإذا وافق الثعالب على بيع هاري ماجواير، فسيكون أغلى مدافع في العالم.