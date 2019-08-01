انهيار عقار جزئيًا في حدائق القبة وإصابة 3 أشخاص

شهدت منطقة حدائق القبة، الخميس، انهيارا جزئيا بعقار نتيجة أعمال حفر بعقار آخر مجاور له، وإصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار العقار.



تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار جزئي بالعقار رقم 13 شارع الخليل إبراهيم، متفرع من شارع مصر والسودان بحي حدائق القبة، فانتقلت كافة الجهات المعنية "الإسعاف، المطافي، شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء" إلى موقع العقار.



وبانتقال رئيس الحي، تبين انهيار جزء من العقار نتيجة أعمال حفر برخصة بالعقار المجاور له رقم 15، وأن العقار المتضرر مكون من أرضي وثلاثة أدوار متكررة، شيد بنظام الحوائط الحاملة وأسقف خرسانية، وقد تم نقل 3 مصابين من العقار إلى مستشفى الزهراء الجامعي.



وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرئيس حي حدائق القبة بعمل شدات وصلبات لتأمين العقار، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين سلامة المارة ومعاينة العقار المتضرر بمعرفة لجنة هندسية من الحي لتحديد سلامة العقار الإنشائية ومدى تضرره، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لإيواء الأسر المتضررة، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم لحين اتخاذ القرار النهائي للعقار.