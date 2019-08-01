5 صحفيات إفريقيات يفزن بمنح لإنتاج محتوى أجندة 2063

حصلت خمسة أفارقة من الصحفيات منحًا لتمكينهن من إنتاج قصص مفصلة في القطاعات الرئيسية لتنمية إفريقيا في إطار جدول أعمال عام 2063، وكان هذا تماشيًا مع قرار وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاتحاد الإفريقي (STCCICT) لعام 2017، الذي قرر، من بين أمور أخرى، الاعتراف بمساهمات الصحفيين في تحقيق جدول أعمال 2063.



وتم دعم المنح التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10000 دولار أمريكي من قبل الاتحاد الإفريقي، GIZ والمنظمة الدولية للهجرة، المنظمة الدولية للهجرة.



مُنحت الجوائز في حفل أقيم في نيروبي في 28 يوليو 2019، والذي اختتم مؤتمرًا استمر ثلاثة أيام نظمته مديرية الإعلام والاتصال بالاتحاد الإفريقي والمرأة الإفريقية في وسائل الإعلام (AWiM).



والفائزون بالجوائز هم: زهارا تندا، من تنزانيا لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؛ ماري مويندوا، من كينيا لإسكات الأسلحة بحلول عام 2020، كولتون سكويا، من أوغندا لجواز السفر الإفريقي وحرية حركة الناس؛ كريستابل ليغامي، من كينيا للهجرة للتجارة الحرة، وVinzensia Fuko من تنزانيا لجائزة النساء والتجارة الحرة.



تقديرًا لمساهمتها في الترويج لسرد التنمية في إفريقيا، مُنحت الصحفية الراحل السيدة هودان نايلة جائزة "تغيير السرد" بعد وفاتها، بعد أن قُتلت في هجوم إرهابي في كيسمايو، الصومال في 12 يوليو 2019. تم تسلم الجائزة، نيابة عن عائلة هودان، للسيد مختار أوغل، أمين المبادرات الوزارية الاستراتيجية من مكتب رئيس جمهورية كينيا.



كان مؤتمر AWiM 2019 الذي انعقد تحت شعار "معرض" اجتماعًا تفاعليًا، جمع فيه نساء من جميع مجالات قطاع الاتصالات لمناقشة فرص النهوض بسرد المرأة الإفريقية، وكذلك لتعزيز دور المرأة في تحديد ورواية سرد الأفارقة. أثناء تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصناعة والمرأة في وسائل الإعلام، سعى المؤتمر أيضًا إلى عرض خبرة النساء الإفريقيات في مجال الإعلام في معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على الصناعة. بعض التحديات والحواجز والظلم التي نوقشت شملت التحرش الجنسي في مكان العمل، وعدم المساواة في الأجور، وقلة تمثيل المرأة في القيادة الإعلامية، والتضليل وعصر ما بعد الحقيقة. قدمت حلقات نقاش مختلفة حول هذه المواضيع وغيرها من المساحات للنقاش حول الحلول الممكنة.

