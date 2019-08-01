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الثقافة

اليوم.. انطلاق مبادرة نموذج محاكاة التراث العالمى للإسكندرية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:30 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية٬ بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة راقودة للفن والتراث، في السادسة من مساء اليوم٬ حفل افتتاح مبادرة "نموذج محاكاة التراث العالمي للإسكندرية"، وتستمر حتى نهاية أكتوبر 2019.

تهدف المبادرة إلى تعليم الشباب إدارة تراث الإسكندرية وثقافتها من خلال محاكاة مركز التراث العالمي التابع لليونيسكو، لخلق جيل جديد يستطيع العمل على إدارة التراث المادي واللامادي ويستطيع في يوم أن يرفق الإسكندرية ضمن قوائم التراث العالمي. كما تهدف إلى توجيه المجتمعات المحلية والعالمية الي معرفة قيمة تراث إسكندرية سواء تراثها المادي او اللامادي وذلك عن طريق معرفة مجالات إدارة التراث وحفظه.

تنقسم المبادرة إلى ثلاث مراحل وهي: المرحلة التدريبية (تنقسم إلى مجموعة من المحاضرات وورش العمل) تهدف إلى تعليم إدارة التراث وصيانته، تحضير مشروع تطبيقي يخص الشارع السكندري تطبيقا على ما تم دراسته في المرحلة الأولى، تنظيم مؤتمر محاكاة مركز التراث العالمي التابع لليونيسكو تطبيقا على تراث الإسكندرية المادي واللامادي.

يشترك في المشروع فيما يزيد عن 100 شاب وفتاة تتراوح اعمارهم بين 16 إلى 35 عام.
يحاضر بالمحاضرات وورش العمل مجموعة من المتخصصين الدوليين والمحليين بمجال التراث وحفظه.
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